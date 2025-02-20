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У Бердянську ліквідовано "заступника голови" окупаційної адміністрації, - ГУР

Бердянськ, Четвер 20 лютого 2025 15:59
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У Бердянську ліквідовано "заступника голови" окупаційної адміністрації, - ГУР Ілюстративне фото: у Бердянську ліквідували "заступника голови" окупаційної адміністрації (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бердянську сьогодні, 20 лютого, вранці вибухнув автомобіль. У ньому перебував "заступник голови" окупаційної адміністрації міста, його було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки в Telegram.

За даними розвідки, автомобіль Renault Duster вибухнув о 06:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська. Машина вигоріла дотла, на місце прибули російські служби.

У Бердянську ліквідовано &quot;заступника голови&quot; окупаційної адміністрації, - ГУРФото: Євген Богданов, якого ліквідували в Бердянську (t.me/DIUkraine)

"Усередині машини перебував військовий злочинець Богданов Євген Юрійович - громадянин держави-агресора Росії, який формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська", - ідеться в повідомленні ГУР.

До його обов'язків входив, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Що відомо про Богданова

У ГУР уточнили, що Богданов неодноразово скоював воєнні злочини проти громадян України.

Він народився 1970 року в місті Пікальово Ленінградської області. До Бердянська прибув одразу після того, як росіяни його окупували у 2022 році.

В окупаційну адміністрацію Богданова призначили за вказівкою російських спецслужб.

До слова, наприкінці грудня стало відомо, що в тимчасово окупованому Мелітополі було підірвано машину російських окупантів. Авто належало російському командиру.

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