Авиакатастрофа Ан-26 в Крыму: на борту были генерал Северного флота РФ и офицеры

Российский генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб во время авиакатастрофы в оккупированном Крыму 31 марта. Он стал 14-м российским генералом, которого Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу ВВС и руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.
Отрощенко был на борту военно-транспортного Ан-26, который разбился вблизи села Куйбышево Бахчисарайского района.
Генерал-лейтенант Александр Отрощенко - командир смешанного авиационного корпуса Северного флота России.
Карьера:
В 2014 году он участвовал в аннексии Крыма, позже - в российской операции в Сирии.
Ан-26 разбился вечером 31 марта в районе Бахчисарайского района. На борту вместе с генералом были шестеро офицеров штаба.
Гибель Отрощенко подтвердили два источника ВВС - военнослужащий Северного флота и жительница Североморска, которая потеряла в катастрофе родственника в звании майора.
"Да, он погиб", - ответила она на прямой вопрос журналистов.
Напомним, в декабре 2025 года в 16 км от Кремля взорвали автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова - начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба РФ.
Как ранее сообщало РБК-Украина, Sky News назвал этот теракт возможным сигналом Украины для США относительно способности наносить удары по высшему командованию России.
Напомним, в октябре 2025 года на Запорожском направлении погиб лейтенант Василий Марзоев - сын командующего 18-й общевойсковой армии РФ генерала Аркадия Марзоева.
Его отец ранее получил заочное подозрение от СБУ за приказы наносить удары по жилым кварталам, школам и больницам Херсона.