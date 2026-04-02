Авіакатастрофа Ан-26 у Криму: на борту були генерал Північного флоту РФ та офіцери

Російський генерал-лейтенант Олександр Отрощенко загинув під час авіакатастрофи в окупованому Криму 31 березня. Він став 14-м російським генералом, якого Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС та керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка .

Отрощенко був на борту військово-транспортного Ан-26, який розбився поблизу села Куйбишеве Бахчисарайського району.

Хто такий Отрощенко

Генерал-лейтенант Олександр Отрощенко - командир змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Росії.

Кар'єра:

2010-2013 - командував морською авіацією Чорноморського флоту

Потім очолив морську авіацію Північного флоту

Командував 45-ю армією ВПС та ППО Північного флоту

2019 - отримав звання генерал-лейтенанта

2024 - призначений командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту

У 2014 році він брав участь в анексії Криму, пізніше - у російській операції в Сирії.

Що сталося з літаком

Ан-26 розбився ввечері 31 березня в районі Бахчисарайського району. На борту разом з генералом були шестеро офіцерів штабу.

Загибель Отрощенка підтвердили два джерела ВВС - військовослужбовець Північного флоту та жителька Сєвероморська, яка втратила в катастрофі родича у званні майора.

"Так, він загинув", - відповіла вона на пряме запитання журналістів.

Ліквідація російських командувачів, причетних до війни РФ з Україною

Нагадаємо, у грудні 2025 року за 16 км від Кремля підірвали автомобіль генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова - начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу РФ.