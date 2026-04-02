Авіакатастрофа Ан-26 у Криму: на борту були генерал Північного флоту РФ та офіцери
Російський генерал-лейтенант Олександр Отрощенко загинув під час авіакатастрофи в окупованому Криму 31 березня. Він став 14-м російським генералом, якого Росія втратила з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС та керівника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка.
Отрощенко був на борту військово-транспортного Ан-26, який розбився поблизу села Куйбишеве Бахчисарайського району.
Хто такий Отрощенко
Генерал-лейтенант Олександр Отрощенко - командир змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Росії.
Кар'єра:
- 2010-2013 - командував морською авіацією Чорноморського флоту
- Потім очолив морську авіацію Північного флоту
- Командував 45-ю армією ВПС та ППО Північного флоту
- 2019 - отримав звання генерал-лейтенанта
- 2024 - призначений командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту
У 2014 році він брав участь в анексії Криму, пізніше - у російській операції в Сирії.
Що сталося з літаком
Ан-26 розбився ввечері 31 березня в районі Бахчисарайського району. На борту разом з генералом були шестеро офіцерів штабу.
Загибель Отрощенка підтвердили два джерела ВВС - військовослужбовець Північного флоту та жителька Сєвероморська, яка втратила в катастрофі родича у званні майора.
"Так, він загинув", - відповіла вона на пряме запитання журналістів.
Ліквідація російських командувачів, причетних до війни РФ з Україною
Нагадаємо, у грудні 2025 року за 16 км від Кремля підірвали автомобіль генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова - начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу РФ.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, Sky News назвав цей теракт можливим сигналом України для США щодо здатності завдавати ударів по вищому командуванню Росії.
Нагадаємо, у жовтні 2025 року на Запорізькому напрямку загинув лейтенант Василь Марзоєв - син командувача 18-ї загальновійськової армії РФ генерала Аркадія Марзоєва.
Його батько раніше отримав заочну підозру від СБУ за накази завдавати ударів по житлових кварталах, школах та лікарнях Херсона.