Авиакатастрофа Ан-26 в Крыму: на борту были генерал Северного флота РФ и офицеры

17:26 02.04.2026 Чт
2 мин
Генерал участвовал в аннексии Крыма в 2014 году и не только
aimg Елена Чупровская
Авиакатастрофа Ан-26 в Крыму: на борту были генерал Северного флота РФ и офицеры Фото: генерал-лейтенант российского флота Александр Отрощенко (Wikipedia)

Российский генерал-лейтенант Александр Отрощенко погиб во время авиакатастрофы в оккупированном Крыму 31 марта. Он стал 14-м российским генералом, которого Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу ВВС и руководителя ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.

Читайте также: В Бердянске ликвидирован "заместитель главы" оккупационной администрации, - ГУР

Отрощенко был на борту военно-транспортного Ан-26, который разбился вблизи села Куйбышево Бахчисарайского района.

Кто такой Отрощенко

Генерал-лейтенант Александр Отрощенко - командир смешанного авиационного корпуса Северного флота России.

Карьера:

  • 2010-2013 - командовал морской авиацией Черноморского флота
  • Затем возглавил морскую авиацию Северного флота
  • Командовал 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота
  • 2019 - получил звание генерал-лейтенанта
  • 2024 - назначен командиром смешанного авиационного корпуса Северного флота

В 2014 году он участвовал в аннексии Крыма, позже - в российской операции в Сирии.

Что произошло с самолетом

Ан-26 разбился вечером 31 марта в районе Бахчисарайского района. На борту вместе с генералом были шестеро офицеров штаба.

Гибель Отрощенко подтвердили два источника ВВС - военнослужащий Северного флота и жительница Североморска, которая потеряла в катастрофе родственника в звании майора.

"Да, он погиб", - ответила она на прямой вопрос журналистов.

Ликвидация российских командующих, причастных к войне РФ с Украиной

Напомним, в декабре 2025 года в 16 км от Кремля взорвали автомобиль генерал-лейтенанта Фанила Сарварова - начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба РФ.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Sky News назвал этот теракт возможным сигналом Украины для США относительно способности наносить удары по высшему командованию России.

Напомним, в октябре 2025 года на Запорожском направлении погиб лейтенант Василий Марзоев - сын командующего 18-й общевойсковой армии РФ генерала Аркадия Марзоева.

Его отец ранее получил заочное подозрение от СБУ за приказы наносить удары по жилым кварталам, школам и больницам Херсона.

Во Львове убили военного ТЦК, полиция задержала нападавшего
Во Львове убили военного ТЦК, полиция задержала нападавшего
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои
Россия пошла в наступление. Что происходит на фронте и где будут ключевые бои