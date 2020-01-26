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В Авдеевке в пожаре погибли два человека

Новости » Происшествия     26.01.2020 - 13:39
В Авдеевке в пожаре погибли два человека
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Пожар возник в отдельно построенной летней кухне

В Донецкой области в результате пожара в летней кухне погибли двое мужчин 1971 и 1962 годов рождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник в отдельно построенной летней кухне. Во время ликвидации пожара были обнаружены тела двух мужчин без признаков жизни (1971 года рождения и 1962 года рождения).

"25 января в 13:52 на телефон Службы спасения поступила информация о пожаре, что произошел в хозяйственной постройке по адресу: город Авдеевка, ул. Независимости", - сказано в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писало, что в Херсоне подожгли офис одной из политических партий.

Ранее сообщалось, что в Лисичанске Луганской области произошел пожар на территории стеклозавода "Пролетарий" по улице Мичурина.

Кроме того, в днепровском общежитии медицинского колледжа по проспекту Богдана Хмельницкого произошел пожар. Возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже. Огнем уничтожена мебель и имущество жильцов комнаты.

РБК-Украина писало, что вчера произошел масштабный пожар в одной из многоэтажек на Троещине в Киеве. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Каштановая, 15А. Пламя охватило 3 и 4 этажи здания.

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