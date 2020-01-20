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В Лисичанске горел стеклозавод

Новости » Общество     20.01.2020 - 15:50
В Лисичанске горел стеклозавод
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Пожар распространился на 800 квадратных метров

В Лисичанске Луганской области произошел пожар на территории стеклозавода "Пролетарий" по улице Мичурина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 9:17. Загорелась крыша заброшенного здания.

Пожар на площади 800 кв. м. локализован в 12:00 и ликвидирован в 13:45. Травмированных и погибших на пожаре не обнаружили.

Для ликвидации пожара привлекалось 26 человек личного состава и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются специалистами.

Напомним, сегодня в днепровском общежитии медицинского колледжа по проспекту Богдана Хмельницкого произошел пожар. Возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже. Огнем уничтожена мебель и имущество жильцов комнаты.

РБК-Украина писало, что вчера произошла масштабная пожар в одной из многоэтажек на Троещине в Киеве. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Каштановая, 15А. Пламя охватило 3 и 4 этажи здания.

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