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В Авдіївці в пожежі загинули дві людини

Новини » Надзвичайні події     26.01.2020 - 13:39
В Авдіївці в пожежі загинули дві людини
Іллюстративне фото (dsns.gov.ua)

Пожежа виникла в окремо побудованій літній кухні

У Донецькій області внаслідок пожежі у літній кухні загинуло двоє чоловіків 1971 та 1962 років народження. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в окремо побудованій літній кухні. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіла двох чоловіків без ознак життя (1971 року народження та 1962 року народження).

"25 січня о 13:52 на телефон Служби порятунку надійшла інформація про пожежу, що сталася в господарчій споруді за адресою: місто Авдіївка, вул. Незалежності", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у Херсоні підпалили офіс однієї з політичних партій.

Раніше повідомлялося, що у Лисичанську Луганської області сталася пожежа на території склозаводу "Пролетарій" по вулиці Мічуріна.

Крім того, в дніпровському гуртожитку медицинського коледжу по проспекту Богдана Хмельницького сталась пожежа. Займання виникло в житловій кімнаті гуртожитку на 9-му поверсі. Вогнем знищено меблі та майно мешканців кімнати.

РБК-Україна писало, що вчора сталася масштабна пожежа в одній з багатоповерхівок на Троєщині в Києві. Інцидент стався у багатоповерхівці на вулиці Каштанова, 15А. Полум'ям охопило 3 та 4 поверхи будівлі.

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