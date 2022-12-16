Аварійні відключення вже в дії. РФ масовано вдарила по Україні, поціливши у енергооб'єкти

Під час масованої атаки по Україні у п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти знову поцілили по енергетиці України. Відбуватимуться аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються", - розповів він.

Він попередив, що можливо падіння обсягів генерації.

"Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - сказав Галущенко.