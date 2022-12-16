UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Аварійні відключення вже в дії. РФ масовано вдарила по Україні, поціливши у енергооб'єкти

Фото: РФ обстреляла энергообъекты в Украине 16 декабря
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки по Україні у п'ятницю, 16 грудня, російські окупанти знову поцілили по енергетиці України. Відбуватимуться аварійні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

"Чергова хвиля масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Вже пошкоджені енергооб‘єкти як на сході, так і на півдні країни. Обстріли продовжуються", - розповів він.

Він попередив, що можливо падіння обсягів генерації.

"Відбуватимуться аварійні відключення світла. Як тільки це буде можливо - енергетики відновлюватимуть енергопостачання", - сказав Галущенко.

Як повідомлялось, через масовану атаку на Україну в п'ятницю, 16 грудня, Харків і Полтава повністю опинилися знеструмленими.

Також без світла залишились Черкаси, Умань та Кіровоградська область.

У Дніпрі призупинено роботу тролейбусів та трамваїв. Метро в місті наразі працює як укриття.

А у Києві на тлі масових ракетних атак вводять екстрені відключення світла. Крім того, у місті є перебої з водопостачанням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світлаВіялові відключенняВійна в Україні