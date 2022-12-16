Аварийные отключения уже в действии. РФ массированно ударила по Украине, попав в энергообъекты

Во время массированной атаки по Украине в пятницу, 16 декабря, российские оккупанты снова ударили по энергетике Украины. Происходят аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются", - рассказал он.

Он предупредил, что возможно падение объемов поколения.

"Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно - энергетики будут возобновлять энергоснабжение", - сказал Галущенко.