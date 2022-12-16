Аварийные отключения уже в действии. РФ массированно ударила по Украине, попав в энергообъекты

Во время массированной атаки по Украине в пятницу, 16 декабря, российские оккупанты снова ударили по энергетике Украины. Происходят аварийные отключения света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.
"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются", - рассказал он.
Он предупредил, что возможно падение объемов поколения.
"Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно - энергетики будут возобновлять энергоснабжение", - сказал Галущенко.
Как сообщалось, из-за массированной атаки на Украину в пятницу, 16 декабря, Харьков и Полтава полностью оказались обесточенными.
Без света остались Черкассы, Умань и Кировоградская область.
В Днепре приостановлена работа троллейбусов и трамваев. Метро в городе работает как укрытие.
А в Киеве на фоне массовых ракетных атак вводят экстренные отключения света. Кроме того, в городе есть перебои с водоснабжением.
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