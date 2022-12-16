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Аварийные отключения уже в действии. РФ массированно ударила по Украине, попав в энергообъекты

Фото: РФ обстреляла энергообъекты в Украине 16 декабря
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированной атаки по Украине в пятницу, 16 декабря, российские оккупанты снова ударили по энергетике Украины. Происходят аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.

"Очередная волна массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Уже повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге страны. Обстрелы продолжаются", - рассказал он.

Он предупредил, что возможно падение объемов поколения.

"Происходят аварийные отключения света. Как только это будет возможно - энергетики будут возобновлять энергоснабжение", - сказал Галущенко.

Как сообщалось, из-за массированной атаки на Украину в пятницу, 16 декабря, Харьков и Полтава полностью оказались обесточенными.

Без света остались Черкассы, Умань и Кировоградская область.

В Днепре приостановлена работа троллейбусов и трамваев. Метро в городе работает как укрытие.

А в Киеве на фоне массовых ракетных атак вводят экстренные отключения света. Кроме того, в городе есть перебои с водоснабжением.

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