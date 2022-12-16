У Дніпрі зупинилися електротранспорт та метро

Через масовану атаку України в п'ятницю, 16 грудня, в Дніпрі призупинено роботу тролейбусів та трамваїв. Метро в місті наразі працює як укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспорту ДМР

"Станом на 10:00 відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену. Зупинено роботу метрополітену та всіх технічних рейсів електротранспорту", - йдеться в повідомленні.

В департаменті додали, що рухомий склад електротранспорту за допомогою технічних авто комунального підприємства буде завезено до депо незабаром.



"Всі станції метрополітену працюють як укриття під час повітряної тривоги", - попередили у міськраді.