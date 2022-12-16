ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Дніпрі зупинилися електротранспорт та метро

Новость на русском →
Дніпро, П'ятниця 16 грудня 2022 10:30
У Дніпрі зупинилися електротранспорт та метро Фото: у Дніпрі зупинилися електротранспорт та метро (прес-служба метрополітену)
Автор: Наталія Гурковська

Через масовану атаку України в п'ятницю, 16 грудня, в Дніпрі призупинено роботу тролейбусів та трамваїв. Метро в місті наразі працює як укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспорту ДМР

"Станом на 10:00 відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену. Зупинено роботу метрополітену та всіх технічних рейсів електротранспорту", - йдеться в повідомленні.

В департаменті додали, що рухомий склад електротранспорту за допомогою технічних авто комунального підприємства буде завезено до депо незабаром.

"Всі станції метрополітену працюють як укриття під час повітряної тривоги", - попередили у міськраді.

Як повідомлялося, через обстріл Харкова під час масованого удару у п'ятницю, 16 грудня, також зупинилося метро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро Днипро
NEWS
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
"Наступні півроку стануть вирішальними": Зеленський зробив заяву щодо війни
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах