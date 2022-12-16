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Перебої з водою та відключення світла: яка ситуацію у Києві

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Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 10:41
Перебої з водою та відключення світла: яка ситуацію у Києві Фото: у Києві екстрені відключення світла, є перебої з водою (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві на тлі масових ракетних атак вводять екстрені відключення світла. Крім того, у місті є перебої з водопостачанням.

Яка ситуація у столиці - детальніше у матеріалі РБК-Україна.

Світло

Після низки вибухів та роботи ППО у Києві ввели аварійні відключення світла. Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

Наразі у столиці не діють раніше опубліковані графіки обмежень електроенергії.

Вода

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті спостерігають проблеми з водою через атаки окупантів. Він закликав містян підготувати запас питної та технічної води.

"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему", - зазначив Кличко.

Транспорт

Також у Києві тимчасово зупинилося метро. Проте станції працюють як укриття.

"Рух метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття... Про відновлення руху повідомимо додатково", - повідомив міський голова столиці.

Нагадаємо, сьогодні у Дніпровському, Деснянському, Голосіївському районах Києва пролунали вибухи, влада повідомила про роботу ППО.

Окрім того, в Україні виникли масові перебої зі світлом через удари росіян.

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Київ Водопостачання відключеня світла метро Електроенергія
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