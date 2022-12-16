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Харків та Полтава залишилися без світла

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Україна, П'ятниця 16 грудня 2022 09:44
Харків та Полтава залишилися без світла Фото: Харків та Полтава залишилися без світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через масовану атаку на Україну в п'ятницю, 16 грудня, Харків і Полтава повністю виявилися знеструмленими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Харків

"Харків знеструмлений, але працюють усі "Пункти Незламності", де можна зігрітися, підзарядити телефон, там є гарячий чай та інтернет", - написав він.

Полтава

Окрім того, без електроенергії залишилася і Полтава.

"Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - написав мер Полтави Олександр Мамай.

Він нагадав, що всі лікарні міста підключені до генераторів, працюють в штатному режимі.

"Пологовий будинок також підключений до альтернативних джерел енергії і працює в штатному режимі", - додав мер.

Як повідомлялося, російські окупанти другий день поспіль обстрілюють Харків. Мешканців попереджали про можливі перебої зі світлом.

Нагадаємо, Російська Федерація вкотре вдалась до масованого ракетного обстрілу по Україні. В Полтавській області працює ППО.

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