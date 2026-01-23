Аварійні відключення світла в Україні: названа умова повернення до графіків

Внаслідок нічних ударів росіян зафіксовані знеструмлення у чотирьох областях України. Наразі відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго в Telegram .

Крім того, повідомляється про знеструмлення десяти населених пунктів на Тернопільщині через погодні умови, наразі там тривають ремонтні роботи.

" Повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі ", - повідомили українцям.

Через перевантаження обладнання в умовах значного споживання у більшості регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення.

В Міненерго зазначили, що у Києві, Київській та Одеській областях продовжують застосовуватися мережеві обмеження.

"Внаслідок нічних ударів ворога на ранок знеструмлені споживачі у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях. Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в усіх регіонах", - йдеться у заяві.

Зазначається, що енергетична система країни працює в умовах підвищеного навантаження через постійні ворожі обстріли та складні погодні умови.

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі країни внаслідок ворожих атак вчора в Україні критично обмежили енергопостачання.

По всій країні діяли жорсткі графіки погодинних та аварійних відключень. У деяких областях та районах світло було лише 2-4 години на добу, а в деяких - не було зовсім.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, 22 січня став найважчим днем для енергетичної системи України після блекауту у листопаді 2022 року.

На тлі складної ситуації в енергетиці голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав мешканців регіону готуватися до тривалої відсутності світла.

Крім того, МВС закликало українців приготувати запас води та продуктів на кілька днів через режим надзвичайної ситуації в енергетиці.