Аварийные отключения света в Украине: названо условие возвращения к графикам

В результате ночных ударов россиян зафиксированы обесточивания в четырех областях Украины. Сейчас восстановительные работы продолжаются во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго в Telegram .

Отмечается, что энергетическая система страны работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных вражеских обстрелов и сложных погодных условий.

"В результате ночных ударов врага на утро обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся во всех регионах", - говорится в заявлении.

В Минэнерго отметили, что в Киеве, Киевской и Одесской областях продолжают применяться сетевые ограничения.

Из-за перегрузки оборудования в условиях значительного потребления в большинстве регионов вынужденно применяются аварийные отключения.

"Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сообщили украинцам.

Кроме того, сообщается об обесточивании десяти населенных пунктов на Тернопольщине из-за погодных условий, сейчас там продолжаются ремонтные работы.