Аварийные отключения света в Украине: названо условие возвращения к графикам

Украина, Пятница 23 января 2026 11:47
Аварийные отключения света в Украине: названо условие возвращения к графикам Фото: во всех регионах продолжаются аварийные работы (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В результате ночных ударов россиян зафиксированы обесточивания в четырех областях Украины. Сейчас восстановительные работы продолжаются во всех регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго в Telegram.

Отмечается, что энергетическая система страны работает в условиях повышенной нагрузки из-за постоянных вражеских обстрелов и сложных погодных условий.

"В результате ночных ударов врага на утро обесточены потребители в Сумской, Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Аварийно-восстановительные работы проводятся во всех регионах", - говорится в заявлении.

В Минэнерго отметили, что в Киеве, Киевской и Одесской областях продолжают применяться сетевые ограничения.

Из-за перегрузки оборудования в условиях значительного потребления в большинстве регионов вынужденно применяются аварийные отключения.

"Возвращение к прогнозируемым графикам почасовых отключений состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме", - сообщили украинцам.

Кроме того, сообщается об обесточивании десяти населенных пунктов на Тернопольщине из-за погодных условий, сейчас там продолжаются ремонтные работы.

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме страны в результате вражеских атак вчера в Украине критически ограничили энергоснабжение.

По всей стране действовали жесткие графики почасовых и аварийных отключений. В некоторых областях и районах свет был только 2-4 часа в сутки, а в некоторых - не было совсем.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, 22 января стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

На фоне сложной ситуации в энергетике глава Николаевской ОГА Виталий Ким призвал жителей региона готовиться к длительному отсутствию света.

Кроме того, МВД призвало украинцев приготовить запас воды и продуктов на несколько дней из-за режима чрезвычайной ситуации в энергетике.

