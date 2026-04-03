Аварія на залізниці на Харківщині: УЗ озвучила зміни в графіку та маршрутах

"Тривають відновлювальні роботи поблизу Коломака, а тому змінюємо маршрут слідування ще двох поїздів на резервний: №94 Холм — Харків та №8 Одеса — Харків вирушать через Полтаву-Київську — Полтаву-Південну — Берестин — Мерефу (оминаючи Люботин)", - повідомили залізничники.

Там зазначили, що затримка складе до 2 годин.

Повідомляється, що пасажири поїзда №21/22 Харків — Львів, подорож якого вчора перервала вантажівка на переїзді, вже розміщені у резервних вагонах і наразі проїжджають Миргород.