Аварія на залізниці на Харківщині: УЗ озвучила зміни в графіку та маршрутах

"Укрзалізниця" озвучили зміни в маршрутах слідування та показала графіки прибуття поїздів після вчорашнього ДТП на Харківщині з вантажівкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
"Тривають відновлювальні роботи поблизу Коломака, а тому змінюємо маршрут слідування ще двох поїздів на резервний: №94 Холм — Харків та №8 Одеса — Харків вирушать через Полтаву-Київську — Полтаву-Південну — Берестин — Мерефу (оминаючи Люботин)", - повідомили залізничники.
Там зазначили, що затримка складе до 2 годин.
Повідомляється, що пасажири поїзда №21/22 Харків — Львів, подорож якого вчора перервала вантажівка на переїзді, вже розміщені у резервних вагонах і наразі проїжджають Миргород.
Нагадаємо, 2 квітня поблизу станції Коломак що на Харківщині пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою, що призвело до зміни маршрутів та затримок рейсів харківського напрямку. Попередньо, пасажири потяга не постраждали.
