Авария на железной дороге на Харьковщине: УЗ озвучила изменения в графике и маршрутах

08:00 03.04.2026 Пт
1 мин
Будут изменены маршруты следования поездов, а также время прибытия
aimg Юлия Маловичко
Фото: поезд УЗ (Укрзализныця facebook)

"Укрзализныця" озвучила изменения в маршрутах следования и показала графики прибытия поездов после вчерашнего ДТП на Харьковщине с грузовиком.

"Продолжаются восстановительные работы вблизи Коломака, а потому меняем маршрут следования еще двух поездов на резервный: №94 Холм - Харьков и №8 Одесса - Харьков отправятся через Полтаву-Киевскую - Полтаву-Южную - Берестин - Мерефу (минуя Люботин)", - сообщили железнодорожники.

Там отметили, что задержка составит до 2 часов.

Сообщается, что пассажиры поезда №21/22 Харьков - Львов, путешествие которого вчера прервал грузовик на переезде, уже размещены в резервных вагонах и сейчас проезжают Миргород.

Напомним, 2 апреля вблизи станции Коломак что на Харьковщине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, что привело к изменению маршрутов и задержек рейсов харьковского направления. Предварительно, пассажиры поезда не пострадали.

Также ранее мы писали, как действовать пассажирам "Укрзализныци" во время эвакуации, если поезд стал мишенью для вражеской атаки или возникла угроза жизни.

Еще УЗ сообщала, как себя вести и что делать с багажом, если поезд внезапно начали обстреливать.

Больше по теме:
УкрзализныцяДТПАвария