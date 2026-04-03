Авария на железной дороге на Харьковщине: УЗ озвучила изменения в графике и маршрутах

"Укрзализныця" озвучила изменения в маршрутах следования и показала графики прибытия поездов после вчерашнего ДТП на Харьковщине с грузовиком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.
"Продолжаются восстановительные работы вблизи Коломака, а потому меняем маршрут следования еще двух поездов на резервный: №94 Холм - Харьков и №8 Одесса - Харьков отправятся через Полтаву-Киевскую - Полтаву-Южную - Берестин - Мерефу (минуя Люботин)", - сообщили железнодорожники.
Там отметили, что задержка составит до 2 часов.
Сообщается, что пассажиры поезда №21/22 Харьков - Львов, путешествие которого вчера прервал грузовик на переезде, уже размещены в резервных вагонах и сейчас проезжают Миргород.
Напомним, 2 апреля вблизи станции Коломак что на Харьковщине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком, что привело к изменению маршрутов и задержек рейсов харьковского направления. Предварительно, пассажиры поезда не пострадали.
