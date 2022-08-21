Авария с грузовиком в Турции: число жертв превысило 30 человек

Фото: Авария с грузовиком в Турции (twitter.com/TanitoFesta)

Число жертв в результате аварии с участием грузовика, который после столкновения с двумя автомобилями влетел в толпу людей в Турции, существенно возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Журналисты отмечают, что сейчас известно по меньшей мере о 32 погибших и 20 пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия. Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура Деррика инициировала судебное расследование из-за ДТП.