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Аварія з вантажівкою у Туреччині: кількість жертв перевищила 30 людей

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Туреччина, Неділя 21 серпня 2022 00:59
Аварія з вантажівкою у Туреччині: кількість жертв перевищила 30 людей Фото: Аварія з вантажівкою у Туреччині (twitter.com/TanitoFesta)
Автор: Олег Васьків

Кількість жертв унаслідок аварії за участі вантажівки, яка після зіткнення з двома автомобілями влетіла в натовп людей у Туреччині, суттєво зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Журналісти зазначають, що наразі відомо про щонайменше 32 загиблих і 20 постраждалих у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Міністр юстиції Бекір Боздаг поінформував, що Генеральна прокуратура Деріка ініціювала судове розслідування через ДТП.

Нагадаємо, 20 серпня вантажівка, в якої відмовили гальма, врізалася у натовп в місті Мардін у Туреччині після зіткнення з двома автомобілями.

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