Аварія з вантажівкою у Туреччині: кількість жертв перевищила 30 людей

Фото: Аварія з вантажівкою у Туреччині (twitter.com/TanitoFesta)

Кількість жертв унаслідок аварії за участі вантажівки, яка після зіткнення з двома автомобілями влетіла в натовп людей у Туреччині, суттєво зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Журналісти зазначають, що наразі відомо про щонайменше 32 загиблих і 20 постраждалих у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Міністр юстиції Бекір Боздаг поінформував, що Генеральна прокуратура Деріка ініціювала судове розслідування через ДТП.