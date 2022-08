В Турции грузовик врезался в толпу людей: 16 жертв, много пострадавших

"16 человек погибли и 29 человек получили ранения, 8 из них серьезные, в результате аварии, которая произошла в результате того, что у грузовика лопнули тормоза и он въехав в толпу на трехполосной дороге в районе Дерикского района города Мардин", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура Дерика инициировала судебное расследование из-за ДТП.

In the Turkish province of Mardin, a truck with failed brakes flew into a crowd of passers-by. According to preliminary data, at least 10 people died on the spot, more than 30 were injured. Video from local media. pic.twitter.com/cDhnQejdPy