В Турции грузовик врезался в толпу людей: 16 жертв, много пострадавших

Грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в толпу в городе Мардин в Турции после столкновения с двумя автомобилями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TPT Haber .

"16 человек погибли и 29 человек получили ранения, 8 из них серьезные, в результате аварии, которая произошла в результате того, что у грузовика лопнули тормоза и он въехав в толпу на трехполосной дороге в районе Дерикского района города Мардин", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Как сообщалось ранее, на трассе Киев-Чоп возле во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В результате ДТП есть погибший и пятеро травмированных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.