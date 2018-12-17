Аваков: Україна готова до наземної агресії зі сторони РФ

Фото: Арсен Аваков (facebook.com/mvs.gov.ua)

За словами міністра, це буде складний виклик для України

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що воєнний стан в Україні продовжать, якщо Росія здійснить наземну агресію щодо України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України у Facebook.

Аваков зазначив, що наразі Україна знаходиться в очікуванні, чи будуть продовжуватися агресивні дії з боку Росії.

"Для нас дуже важливо бути готовими до будь-яких агресивних дій, які можуть бути з боку противника. Якщо противник здійснить наземну агресію по відношенню до України, воєнний стан буде продовжено, ми будемо мобілізувати всі сили. Для України це буде дуже складний виклик, але для путінської Росії це буде катастрофа. Ми готові до таких викликів в повному обсязі", - зазначив Аваков.

В той же час, Аваков висловив сподівання, що наземної агресії проти України з боку Росії не відбудеться.

"Я дуже сподіваюся, що цього не станеться, військовий стан завершиться до нового року і зусиллями дипломатів ми повернемо окуповані території", - додав Аваков.

Як писало РБК-Україна раніше, воєнний стан діятиме до 26 грудня 2018 року. Під час введення воєнного стану в Україні було посилено патрулювання правоохоронцями в десяти областях та посилено охорону державного кордону.

Водночас, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ не буде воювати з Україною.