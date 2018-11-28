Военное положение никак не повлияет на жизнь обычных украинцев, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент подчеркнул, что во время режима военного положения права ВСУ значительно увеличиваются

Президент Петр Порошенко, комментируя введение военного положения в Украине заявил, что оно никак не повлияет на жизнь обычных украинцев. Об этом глава государства сказал в ходе визита в 169-ый учебный центр Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

Так, Порошенко заверил, что ограничение каких-либо конституционных прав и свобод украинцев не планируется.

"Сегодня подписал закон, которым на 30 дней в Украине введено военное положение. Для обычного гражданина жизнь совершенно не меняется. Если нам удастся не допустить вторжения российских вооруженных сил на нашу территорию, мы не планируем ограничивать никакие конституционные права и свободы", - подчеркнул глава государства.

По его словам, военное положение вводится для широкой защиты украинских военнослужащих.

"Во время режима военного положения права ВСУ значительно увеличиваются. Сейчас военное положение делается для того, чтобы законодательно и конституционно защитить украинского воина. Предоставить ему все необходимые условия, чтобы он мог выполнять свой священный долг - защищать Украину", - сказал Порошенко.

Напомним, Порошенко распорядился в случае наземной агрессии Российской Федерации (РФ) против Украины сразу повысить зарплату военным, а не с 1 января 2019 года, как это планировалось.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства одобрил законопроект, которым предусматривается введение военного положения в Украине.

Добавим, ранее документ подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Парламент одобрил закон о введении военного положения вечером 26 ноября.

Стоит также отметить, секретарь комитета ВР по нацбезопасности и обороны Иван Винник объяснил, что на данный момент военное положение в Украине не действует.