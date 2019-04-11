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Аваков распорядился пресечь возможные фальсификации в пользу Порошенко, - источники

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 10:48
Аваков распорядился пресечь возможные фальсификации в пользу Порошенко, - источники
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

На выборах 2019 полиция примет усиленные меры для предотвращения фальсификаций

Попытки фальсификации выборов 2019 в пользу действующего президента Петра Порошенко будут жестко пресекаться полицией. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зал ожидания: готова ли Верховная рада сотрудничать с Зеленским-президентом".

Как рассказал РБК-Украина источник из окружения Авакова, возможные попытки команды президента фальсифицировать выборы будут жестко пресекаться полицией, а соответствующие указания уже поступили.

"Да и сейчас в принципе нельзя так грубо делать, как в 2004 году, например. У всех есть смартфоны, соцсети, стримы, любые нарушения будет наблюдать вся страна", - отметил источник.

При этом он дает понять, что для команды Авакова возможное президентство Владимира Зеленского точно не является трагедией, и сотрудничество с ним вполне возможно.

Напомним, после первого тура выборов сообщалось о попытке фальсификации результатов в Донецкой области. Члены территориальной избирательной комиссии в Мангуше заявили о том, что переданные ЦИК протоколы не совпадали с информацией на сайте Центризбиркома. В частности, разница в пользу одного из кандидатов была увеличена в 9 раз.

Ранее также стало известно, что полиция начала подготовку к возможным дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром выборов 2019 на НСК "Олимпийский".

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