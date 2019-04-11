Аваков розпорядився запобігти можливим фальсифікаціям на користь Порошенка, - джерела

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

На виборах 2019 поліція прийме посилені заходи для запобігання фальсифікацій

Спроби фальсифікації виборів 2019 на користь чинного президента Петра Порошенка будуть жорстко припинятися поліцією. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зал очікування: чи готова Верховна рада співпрацювати з Зеленським-президентом".

Як розповіло РБК-Україна джерело з оточення Авакова, можливі спроби команди президента фальсифікувати вибори будуть жорстко припинятися поліцією, а відповідні вказівки вже надійшли.

"Так і зараз в принципі не можна так грубо робити, як у 2004 році, наприклад. У всіх є смартфони, соцмережі, стріми, будь-які порушення спостерігатиме вся країна", - зазначило джерело.

При цьому він дає зрозуміти, що для команди Авакова можливе президентство Володимира Зеленського точно не є трагедією, і співпраця з ним цілком можлива.

Нагадаємо, після першого туру виборів повідомлялося про спробу фальсифікації результатів в Донецькій області. Члени територіальної виборчої комісії у Мангуші заявили про те, що передані ЦВК протоколи не збігалися з інформацією на сайті Центрвиборчкому. Зокрема, різниця на користь одного з кандидатів була збільшена в 9 разів.

Раніше також стало відомо, що поліція почала підготовку до можливих дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка перед другим туром виборів 2019 на НСК "Олімпійський".