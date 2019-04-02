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В Донецкой обл. полиция расследует фальсификацию результатов выборов

Новости » Выборы 2019    02.04.2019 - 21:58
В Донецкой обл. полиция расследует фальсификацию результатов выборов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Данные переданы с ТИК не совпадают с обнародованным в ЦИК

В Мангушськое отделение полиции обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении на выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По их словам, данные, переданные Центральной избирательной комиссии о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК, а именно разница в пользу одного из кандидатов увеличена в 9 раз.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.158 "Предоставление неправдивых сведений в орган ведения Державногореєстру избирателей или фальсификация избирательных документов" Уголовного кодекса Украины.

Полицейским устанавливают, на каком этапе появились разногласия, а также лиц, которые причастны к вероятной фальсификации.

Ранее полиция открыла 71 уголовное производство относительно нарушений на выборах. В период с 31 марта по 2 апреля в полицию поступило 2690 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного процесса.

РБК-Украина писало, что ко второму туру выборов полиция должна приготовить расчеты сил и средств для охраны общественного порядка.

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