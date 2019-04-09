Полиция готовится к дебатам на "Олимпийском"

Фото: силовики готовятся к дебатам Зеленского и Порошенко (npu.gov.ua)

Возможные дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе будут охранять усиленные наряды

Полиция начала подготовку к возможным дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром выборов 2019 на НСК "Олимпийский". Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции провело координационное совещание на стадионе. Силовики обсудили распределение сил и средств в случае, если дебаты состоятся на "Олимпийском". В частности, правоохранители определили количество личного состава, которое необходимо привлечь для охраны порядка. Также речь шла о взаимодействии и координации всех привлеченных подразделений системы МВД.

Напомним, ранее глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут пройти только 14 апреля.

"А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя", - добавил он.

Отметим, ранее также стало известна, что стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" составит около 6 млн долларов.