ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция готовится к дебатам на "Олимпийском"

Новости » Выборы 2019    09.04.2019 - 11:54
Полиция готовится к дебатам на "Олимпийском"
Фото: силовики готовятся к дебатам Зеленского и Порошенко (npu.gov.ua)

Возможные дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе будут охранять усиленные наряды

Полиция начала подготовку к возможным дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром выборов 2019 на НСК "Олимпийский". Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции провело координационное совещание на стадионе. Силовики обсудили распределение сил и средств в случае, если дебаты состоятся на "Олимпийском". В частности, правоохранители определили количество личного состава, которое необходимо привлечь для охраны порядка. Также речь шла о взаимодействии и координации всех привлеченных подразделений системы МВД.

Напомним, ранее глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут пройти только 14 апреля.

"А официальные дебаты, согласно действующему законодательству, должны проходить 19 апреля и только в студии общественного вещателя", - добавил он.

Отметим, ранее также стало известна, что стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" составит около 6 млн долларов.

 

В случае победы Зеленского в Украину может вернуться практика назначения экспатов
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Тимошенко Зеленский Гриценко Владимир ЗеленскийПорошенко ПетрполицияНСК Олимпийскийдебаты
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь