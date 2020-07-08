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Аваков о пожарах: авиация уже в воздухе, но понимания со стороны боевиков нет

Среда 08 июля 2020 обновлено 11:33
Аваков о пожарах: авиация уже в воздухе, но понимания со стороны боевиков нет
Фото: Арсен Аваков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава МВД заявил, что до конца среды планируется локализировать все очаги возгорания

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что авиация уже приступила к тушению лесных пожаров в Луганской области. Однако понимание со стороны боевиков отсутствует.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"У нас есть три очага, которые вызывают беспокойство по гашению пожара. Президент сегодня принял решение сейчас по использованию авиации. Авиация уже в воздухе. Особенность принятия решения - это близость линии разграничения и отсутствие понимания со стороны оккупационных "властей" - с той стороны линии разграничения", - подчеркнул министр.

Глава МВД добавил, что до конца дня стоит задача локализировать все очаги.

Стоит отметить, Северодонецк и охваченные пожаром населенные пункты вблизи находятся приблизительно в 40 километрах от линии разграничения.

Напомним, Нацполиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области, в результате которого погибли пять человек. Так, среди основных причин возгорания - погодные условия, неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог.

Подчеркнем, ранее боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком, в связи с чем Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.

Как писало РБК-Украина, ранее спасатели сообщили, что во время тушения пожаров обнаружили тела четырех погибших.

Так, один из пострадавших в результате пожара скончался в больнице.

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Новости Украины ЛуганскпожарАрсен Аваков
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