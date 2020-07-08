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Пострадавший из-за пожара в Луганской области умер, в больнице 17 детей

Среда 08 июля 2020 обновлено 08:40
Пострадавший из-за пожара в Луганской области умер, в больнице 17 детей
Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Всего в больнице 27 человек

Из-за пожара в Луганской области умер мужчина, который был в тяжелом состоянии и находился в реанимации с термическими ожогами. Сейчас в местной больнице находятся 27 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook, представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Также в больнице сейчас 17 детей. По словам представителя омбудсмена, их состояние стабильное.

Кроме того, в с. Смоляниново из-за пожара уничтожены 23 жилых дома, повреждены 36 домов.

Отметим, пожар в Луганской области вспыхнул 7 июля. К тушению огня привлечены около 450 военных. Также задействованы около 60 единиц техники, среди которой даже беспилотные летательные аппараты.

Напомним, масштабные пожары в Луганской области уничтожили почти 5 гектаров территории.

Отметим, к тушению пожаров не могут привлечь авиацию ГСЧС, поскольку боевики не дают согласия на прекращение огня.

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