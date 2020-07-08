Пожары в Луганской области: рассматриваются три версии, подтверждено 5 жертв

Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)

Одна из версий - поджог

Национальная полиция рассматривает три версии возникновения пожара в Луганской области. В результате пожара погибли пять человек.

Об этом во время доклада президенту Владимиру Зеленскому в оперативном штабе сообщил представитель полиции Луганской области, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, открыто дело из-за нарушения установленных правил пожарной безопасности. При этом правоохранители рассматривают возможность как одного поджога, так и нескольких.

"На сегодняшний день возбуждено уголовное производство по статье 270-й Уголовного кодекса Украины. Выдвинуты три версии, одна из которых возможный поджог. Возможно и несколько, возможно один поджог. Это одна из версий", - заявил представитель полиции.

Как отметил президент, на данный момент информация о жертвах пожара может быть не полной.

"Только что был доклад ГСЧС, Нацполиции, председателя ВЦА. На сейчас есть информация, что пятеро людей (погибли - ред.). Но пока это не полная информация. Будем надеяться, что больше жертв не будет", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее спасатели сообщили, что во время тушения пожаров обнаружили тела четырех погибших.

Также РБК-Украина писало, что один из пострадавших в результате пожара скончался в больнице.