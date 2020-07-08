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Аваков про пожежі: авіація вже в повітрі, але розуміння з боку бойовиків немає

Середа 08 липня 2020 оновлено 11:33
Аваков про пожежі: авіація вже в повітрі, але розуміння з боку бойовиків немає
Фото: Арсен Аваков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Глава МВС заявив, що до кінця середи планується локалізувати всі осередки займання

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що авіація вже приступила до гасіння лісових пожеж у Луганській області. Однак розуміння з боку бойовиків відсутня.

Про це він сказав в ході брифінгу.

"У нас є три вогнища, які викликають занепокоєння з гасіння пожежі. Президент сьогодні прийняв рішення зараз по використанню авіації. Авіація вже в повітрі. Особливість прийняття рішення - це близькість лінії розмежування і відсутності розуміння з боку окупаційних" влади "- з того боку лінії розмежування ", - підкреслив міністр.

Глава МВС додав, що до кінця дня стоїть завдання локалізувати всі осередки.

Варто відзначити, Сєвєродонецьк та охоплені пожежею населені пункти поблизу знаходяться приблизно за 40 кілометрів від лінії розмежування.

Нагадаємо, Нацполіція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області, в результаті якого загинули п'ятеро людей. Так, серед основних причин загоряння - погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.

Підкреслимо, раніше бойовики відмовилися надати режим тиші через пожежу під Сєвєродонецьком, у зв'язку з чим Держслужба з надзвичайних ситуацій не могла оперативно надати авіацію для гасіння пожежі.

Як писало РБК-Україна, раніше рятувальники повідомили, що під час гасіння пожеж виявили тіла чотирьох загиблих.

Так, один з потерпілих у результаті пожежі помер у лікарні.

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Новини України ЛуганськпожежаАрсен Аваков
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