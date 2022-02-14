Атташе от Украины будет присутствовать на военных учениях в Беларуси, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский атташе по военным вопросам будет присутствовать на учениях России и Беларуси. По его словам, удалось снять очень много оговорок по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Резникова в эфире программы "Свобода слова" .

"Мы много оговорок сняли. Мы договорились, что будут взаимодействовать наши атташе по военным вопросам. Завтра наш атташе в Беларуси будет присутствовать на полигоне, где будут обучающие стрельбы, которые, как меня заверили, не направлены в сторону Украины", - сказал Резников.

Глава Минобороны уточнил, что украинский атташе приедет на учения в Беларусь 19 февраля. Резников добавил, что на военных маневрах Украины будет присутствовать белорусский представитель.