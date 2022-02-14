Аташе від України буде присутній на військових навчаннях у Білорусі, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що український аташе з військових питань буде присутній на навчаннях Росії та Білорусі. За його словами, вдалося зняти дуже багато застережень з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рєзнікова в ефірі програми "Свобода слова" .

"Ми багато застережень зняли. Ми домовилися, що будуть взаємодіяти наші аташе з військових питань. Завтра наш аташе в Білорусі буде присутній на полігоні, де будуть навчальні стрільби, які, як мене запевнили, не спрямовані в бік України", - сказав Резніков.

Глава Міноборони уточнив, що український аташе приїде на навчання в Білорусь 19 лютого. Резніков додав, що на військових маневрах України буде присутній Білоруський представник.