Атмосферний фронт несе в Україну дощі: де зіпсується погода 3 червня

15:30 02.06.2026 Вт
2 хв
Поки одні області накриють дощі, в інших повітря може прогрітися до +25
aimg Ірина Костенко
Дощів в Україні у середу побільшає (фото ілюстративне: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні 3 червня буде помірно теплою, але достатньо хмарною. Вночі у деяких областях можливі навіть значні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Особливості погоди 3 червня

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 3 червня буде:

  • помірно тепла;
  • хмарна, з проясненнями.

Вночі та вранці місцями (подекуди) може бути туман:

  • на Закарпатті;
  • на Прикарпатті.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Де в Україні ймовірні дощі

Хмар у середу побільшає на Правобережжі України - в зоні впливу атмосферного фронту.

В цілому ж дощі ймовірні:

  • на Правобережжі - помірні;
  • вночі у Вінницькій, Кіровоградській і Одеській областях - місцями значні.

На решті території України - без опадів (або ж вони малоймовірні).

Що буде з температурою повітря

Спеціалісти УкрГМЦ повідомили, що температура повітря прогнозується така:

  • впродовж найближчої ночі - близько 10-15°С;
  • вдень 3 червня - близько 16-21°С.

При цьому дещо тепліше - до +25°С - може бути:

  • на Закарпатті;
  • на крайньому півдні країни.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати у Києві та області

Погода впродовж 3 червня по території міста Києва та Київської області очікується також хмарна, з проясненнями.

В УкрГМЦ уточнили, що будуть дощі.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 3 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві - близько 11-13°С;
  • по області - близько 10-15°С.

Температура повітря вдень середи:

  • у Києві - близько 16-18°С;
  • по області - близько 16-21°С.

