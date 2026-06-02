Атмосферний фронт несе в Україну дощі: де зіпсується погода 3 червня

Особливості погоди 3 червня

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 3 червня буде:

помірно тепла ;

; хмарна, з проясненнями.

Вночі та вранці місцями (подекуди) може бути туман:

на Закарпатті;

на Прикарпатті.

Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Де в Україні ймовірні дощі

Хмар у середу побільшає на Правобережжі України - в зоні впливу атмосферного фронту.

В цілому ж дощі ймовірні:

на Правобережжі - помірні ;

; вночі у Вінницькій, Кіровоградській і Одеській областях - місцями значні.

На решті території України - без опадів (або ж вони малоймовірні).

Що буде з температурою повітря

Спеціалісти УкрГМЦ повідомили, що температура повітря прогнозується така:

впродовж найближчої ночі - близько 10-15°С;

вдень 3 червня - близько 16-21°С.

При цьому дещо тепліше - до +25°С - може бути:

на Закарпатті;

на крайньому півдні країни.

Прогноз погоди в Україні на 3 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати у Києві та області

Погода впродовж 3 червня по території міста Києва та Київської області очікується також хмарна, з проясненнями.

В УкрГМЦ уточнили, що будуть дощі.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 3 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві - близько 11-13°С;

по області - близько 10-15°С.

Температура повітря вдень середи: