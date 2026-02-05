Атлантика сипле снігом: синоптик розповіла, як зміниться погода в Україні завтра

Сильні морози від України тимчасово відступають. Проте сильний вітер та опади впродовж 6 лютого залишаються.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
За словами експерта, сильні морози від нашої країни "поки що відступили".
При цьому відбуваються такі процеси:
Діденко розповіла, що впродовж наступної доби - 6 лютого - "за умови протистояння східної антициклонічності та західної циклонічної депресії (не плутати з настроєм чи недугою) поки що все ж перемагає західний процес".
Через це у різних областях України очікується:
"На заході та півдні - з дощем", - додала метеоролог.
Тим часом погода без істотних опадів ймовірна у п'ятницю на сході України.
"Вітер залишається південно-східним, сильним, рвучким", - додала фахівець.
Розповідаючи про температуру повітря в Україні на наступну добу, синоптик повідомила, що вночі:
Тим часом вдень температура повітря становитиме:
У Києві Діденко прогнозує на завтра:
Надалі, за словами спеціаліста, погода в Україні буде порівняно теплішою.
При цьому очікуються опади.
"З 9 по 11 лютого очікується похолодання, знову антициклон, хай він сказиться! Далі має бути легше", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття.
Кліматологи зафіксували не лише аномальний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.
Тим часом експерти Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого та пояснили, яким може бути останній місяць зими в цілому.
