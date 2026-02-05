UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Атлантика сипле снігом: синоптик розповіла, як зміниться погода в Україні завтра

Завтра опади ймовірні у багатьох областях України (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сильні морози від України тимчасово відступають. Проте сильний вітер та опади впродовж 6 лютого залишаються.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Невидима загроза в містах: чи справді зимова погода впливає на якість повітря

Що відбувається з погодою в Україні зараз

За словами експерта, сильні морози від нашої країни "поки що відступили".

При цьому відбуваються такі процеси:

  • волога й тепліша Атлантика "посипає Україну снігом";
  • вітер від протистояння східного антициклону та західної циклонічності - посилюється;
  • температура повітря - подекуди вже показує малесенькі "плюси".

Де завтра істотних опадів не прогнозують

Діденко розповіла, що впродовж наступної доби - 6 лютого - "за умови протистояння східної антициклонічності та західної циклонічної депресії (не плутати з настроєм чи недугою) поки що все ж перемагає західний процес".

Через це у різних областях України очікується:

  • сніг;
  • мокрий сніг.

"На заході та півдні - з дощем", - додала метеоролог.

Тим часом погода без істотних опадів ймовірна у п'ятницю на сході України.

"Вітер залишається південно-східним, сильним, рвучким", - додала фахівець.

Прогноз на п'ятницю, 6 лютого (карта: facebook.com/tala.didenko)

В яких регіонах 6 лютого буде найтепліше

Розповідаючи про температуру повітря в Україні на наступну добу, синоптик повідомила, що вночі:

  • на сході - очікується від 8 до 12 градусів морозів;
  • на півночі та у центрі - від 3 до 8 градусів морозу;
  • на заході та півдні - найтепліше - близько нуля.

Тим часом вдень температура повітря становитиме:

  • в середньому по Україні - близько 2-7 градусів морозу;
  • на заході та півдні - від 1 градусу морозу до 3 градусів тепла;
  • на Закарпатті та в Криму - близько +2+8 градусів за Цельсієм.

У Києві Діденко прогнозує на завтра:

  • сніг (часом);
  • південно-східний вітер (сильний, рвучкий);
  • температуру повітря вночі та вдень - близько 3-6 градусів морозу.

Чого чекати від погоди в Україні далі

Надалі, за словами спеціаліста, погода в Україні буде порівняно теплішою.

При цьому очікуються опади.

"З 9 по 11 лютого очікується похолодання, знову антициклон, хай він сказиться! Далі має бути легше", - підсумувала Діденко.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що січень 2026 року в Києві став найхолоднішим за останнє десятиліття.

Кліматологи зафіксували не лише аномальний мороз, але й чималу тривалість небезпечних атмосферних явищ.

Тим часом експерти Укргідрометцентру оприлюднили коротку кліматичну характеристику лютого та пояснили, яким може бути останній місяць зими в цілому.

Читайте також, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Погода в УкраїніНегода в УкраїніГідрометцентрПогода в КиєвіНаталка ДиденкоПогода на деньМетеоролог