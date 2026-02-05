Атлантика сыплет снегом: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине завтра

Сильные морозы от Украины временно отступают. Однако сильный ветер и осадки в течение 6 февраля остаются.
По словам эксперта, сильные морозы от нашей страны "пока что отступили".
При этом происходят следующие процессы:
Диденко рассказала, что в течение следующих суток - 6 февраля - "при условии противостояния восточной антициклоничности и западной циклонической депрессии (не путать с настроением или недугом) пока все же побеждает западный процесс".
Поэтому в разных областях Украины ожидается:
"На западе и юге - с дождем", - добавила метеоролог.
Между тем погода без существенных осадков вероятна в пятницу на востоке Украины.
"Ветер остается юго-восточным, сильным, порывистым", - добавила специалист.
Рассказывая о температуре воздуха в Украине на следующие сутки, синоптик сообщила, что ночью:
Между тем днем температура воздуха составит:
В Киеве Диденко прогнозирует на завтра:
В дальнейшем, по словам специалиста, погода в Украине будет сравнительно теплее.
При этом ожидаются осадки.
"С 9 по 11 февраля ожидается похолодание, снова антициклон, будь он неладен! Дальше должно быть легче", - подытожила Диденко.
