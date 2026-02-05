Атлантика сыплет снегом: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине завтра

Что происходит с погодой в Украине сейчас

По словам эксперта, сильные морозы от нашей страны "пока что отступили".

При этом происходят следующие процессы:

влажная и более теплая Атлантика "посыпает Украину снегом";

ветер от противостояния восточного антициклона и западной циклоничности - усиливается;

температура воздуха - кое-где уже показывает маленькие "плюсы".

Где завтра существенных осадков не прогнозируют

Диденко рассказала, что в течение следующих суток - 6 февраля - "при условии противостояния восточной антициклоничности и западной циклонической депрессии (не путать с настроением или недугом) пока все же побеждает западный процесс".

Поэтому в разных областях Украины ожидается:

снег;

мокрый снег.

"На западе и юге - с дождем", - добавила метеоролог.

Между тем погода без существенных осадков вероятна в пятницу на востоке Украины.

"Ветер остается юго-восточным, сильным, порывистым", - добавила специалист.

Прогноз на пятницу, 6 февраля (карта: facebook.com/tala.didenko)

В каких регионах 6 февраля будет теплее всего

Рассказывая о температуре воздуха в Украине на следующие сутки, синоптик сообщила, что ночью:

на востоке - ожидается от 8 до 12 градусов морозов;

на севере и в центре - от 3 до 8 градусов мороза;

на западе и юге - теплее всего - около нуля.

Между тем днем температура воздуха составит:

в среднем по Украине - около 2-7 градусов мороза;

на западе и юге - от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла;

на Закарпатье и в Крыму - около +2+8 градусов по Цельсию.

В Киеве Диденко прогнозирует на завтра:

снег (временами);

юго-восточный ветер (сильный, порывистый);

температуру воздуха ночью и днем - около 3-6 градусов мороза.

Чего ждать от погоды в Украине дальше

В дальнейшем, по словам специалиста, погода в Украине будет сравнительно теплее.

При этом ожидаются осадки.

"С 9 по 11 февраля ожидается похолодание, снова антициклон, будь он неладен! Дальше должно быть легче", - подытожила Диденко.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)