"АТЕШ" знищили електровоз в Орлі: у росіян порушена логістика на Сумщині (відео)

Партизани "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію в тилу ворога. На залізничному вузлі в місті Орел було знищено електровоз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".
У партизанському русі розповіли, що їхні агенти шляхом підпалу вивели з ладу критично важливе обладнання магістрального вантажного електровоза ВЛ80. Таким чином, "АТЕШ" порушили логістику росіян на Сумському напрямку.
"Цей електровоз більше нікуди не поїде. Логістичний ланцюжок поставок ворога отримав черговий удар. Поки вони шукатимуть заміну тягачу, снаряди і техніка не доїдуть до фронту вчасно", - йдеться в публікації.
Як пояснили партизани, ВЛ80 - це важкий тягач для російських залізниць, який використовується для транспортування багатотонних військових ешелонів.
"Знищена одиниця активно використовувалася для перекидання техніки, боєприпасів і палива з тилу в прикордонні зони РФ для посилення угруповання військ, що діє на Сумському напрямку", - резюмували в "АТЕШ".
Нагадаємо, 21 січня в партизанському русі повідомили, що провели успішну диверсію на залізниці в Бєлгородській області та знищили релейну шафу.
У такий спосіб "АТЕШ" зупинили ешелони з боєприпасами для російського угруповання "Північ", які діють на Харківському напрямку.
Крім того, 18 січня агент вивів з ладу обладнання електропідстанції в промисловій зоні Володарського району Брянської області.
Ця підстанція забезпечує енергією станцію "Полпінська", якою йдуть ешелони з боєприпасами і технікою на фронт.