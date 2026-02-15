UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"АТЕШ" знищили електровоз в Орлі: у росіян порушена логістика на Сумщині (відео)

Фото: агенти знищили тягач ВЛ80 (eva.tools)
Автор: Едуард Ткач

Партизани "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію в тилу ворога. На залізничному вузлі в місті Орел було знищено електровоз.

У партизанському русі розповіли, що їхні агенти шляхом підпалу вивели з ладу критично важливе обладнання магістрального вантажного електровоза ВЛ80. Таким чином, "АТЕШ" порушили логістику росіян на Сумському напрямку.

"Цей електровоз більше нікуди не поїде. Логістичний ланцюжок поставок ворога отримав черговий удар. Поки вони шукатимуть заміну тягачу, снаряди і техніка не доїдуть до фронту вчасно", - йдеться в публікації.

 

Як пояснили партизани, ВЛ80 - це важкий тягач для російських залізниць, який використовується для транспортування багатотонних військових ешелонів.

"Знищена одиниця активно використовувалася для перекидання техніки, боєприпасів і палива з тилу в прикордонні зони РФ для посилення угруповання військ, що діє на Сумському напрямку", - резюмували в "АТЕШ".

Інші диверсії "АТЕШ"

Нагадаємо, 21 січня в партизанському русі повідомили, що провели успішну диверсію на залізниці в Бєлгородській області та знищили релейну шафу.

У такий спосіб "АТЕШ" зупинили ешелони з боєприпасами для російського угруповання "Північ", які діють на Харківському напрямку.

Крім того, 18 січня агент вивів з ладу обладнання електропідстанції в промисловій зоні Володарського району Брянської області.

Ця підстанція забезпечує енергією станцію "Полпінська", якою йдуть ешелони з боєприпасами і технікою на фронт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСумська областьВійна в УкраїніПоїзди