ua en ru
Нд, 15 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

"АТЕШ" знищили електровоз в Орлі: у росіян порушена логістика на Сумщині (відео)

Неділя 15 лютого 2026 06:24
UA EN RU
"АТЕШ" знищили електровоз в Орлі: у росіян порушена логістика на Сумщині (відео) Фото: агенти знищили тягач ВЛ80 (eva.tools)
Автор: Едуард Ткач

Партизани "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію в тилу ворога. На залізничному вузлі в місті Орел було знищено електровоз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".

Читай також: Росія будує нову військову базу під Мелітополем: "АТЕШ" показав фото і координати

У партизанському русі розповіли, що їхні агенти шляхом підпалу вивели з ладу критично важливе обладнання магістрального вантажного електровоза ВЛ80. Таким чином, "АТЕШ" порушили логістику росіян на Сумському напрямку.

"Цей електровоз більше нікуди не поїде. Логістичний ланцюжок поставок ворога отримав черговий удар. Поки вони шукатимуть заміну тягачу, снаряди і техніка не доїдуть до фронту вчасно", - йдеться в публікації.

Як пояснили партизани, ВЛ80 - це важкий тягач для російських залізниць, який використовується для транспортування багатотонних військових ешелонів.

"Знищена одиниця активно використовувалася для перекидання техніки, боєприпасів і палива з тилу в прикордонні зони РФ для посилення угруповання військ, що діє на Сумському напрямку", - резюмували в "АТЕШ".

Інші диверсії "АТЕШ"

Нагадаємо, 21 січня в партизанському русі повідомили, що провели успішну диверсію на залізниці в Бєлгородській області та знищили релейну шафу.

У такий спосіб "АТЕШ" зупинили ешелони з боєприпасами для російського угруповання "Північ", які діють на Харківському напрямку.

Крім того, 18 січня агент вивів з ладу обладнання електропідстанції в промисловій зоні Володарського району Брянської області.

Ця підстанція забезпечує енергією станцію "Полпінська", якою йдуть ешелони з боєприпасами і технікою на фронт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні Поїзди
Новини
Сибіга зустрівся з Каллас: обговорили 20 пакет санкцій проти РФ і членство України в ЄС
Сибіга зустрівся з Каллас: обговорили 20 пакет санкцій проти РФ і членство України в ЄС
Аналітика
Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи
Роман Коткореспондент РБК-Україна Світ без правил: чому Мюнхен-2026 став моментом істини для України та Європи