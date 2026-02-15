"АТЕШ" уничтожили электровоз в Орле: у россиян нарушена логистика на Сумщине (видео)
Партизаны "АТЕШ" провели очередную успешную диверсию в тылу врага. На железнодорожном узле в городе Орел был уничтожен электровоз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".
В партизанском движении рассказали, что их агенты путем поджога вывели из строя критически важное оборудование магистрального грузового электровоза ВЛ80. Таким образом, "АТЕШ" нарушили логистику россиян на Сумском направлении.
"Этот электровоз больше никуда не поедет. Логистическая цепочка поставок врага получила очередной удар. Пока они будут искать замену тягачу, снаряды и техника не доедут до фронта вовремя", - говорится в публикации.
Как пояснили партизаны, ВЛ80 - это тяжелый тягач для российских железных дорог, который используется для транспортировки многотонных военных эшелонов.
"Уничтоженная единица активно использовалась для переброски техники, боеприпасов и топлива из тыла в приграничные зоны РФ для усиления группировки войск, действующей на Сумском направлении", - резюмировали в "АТЕШ".
Другие диверсии "АТЕШ"
Напомним, 21 января в партизанском движении сообщили, что провели успешную диверсию на железной дороге в Белгородской области и уничтожили релейный шкаф.
Таким образом, "АТЕШ" остановили эшелоны боеприпасами для российской группировки "Север", которые действуют на Харьковском направлении.
Кроме того, 18 января агент вывел из строя оборудование электроподстанции в промышленной зоне Володарского района Брянской области.
Данная подстанция обеспечивает энергией станцию "Полпинская", по которой идут эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт.