"АТЕШ" знищили автомобіль військ РФ у Брянську: обладнання для фронту згоріло вщент

"Після заклику (АТЕШ) до активного опору, новоспечений агент нашого руху провів успішну диверсію в Брянську, знищивши автомобіль російських окупантів, що використовувався для потреб підрозділів, які діють у прикордонні", - йдеться в публікації.

Унаслідок підпалу машина окупантів вигоріла вщент разом із цінним вмістом. Агенти розповіли, що всередині автомобіля було дороге обладнання та спорядження, яке мало відправитися на передову.

"Ця операція в Брянську вкотре доводить: військове майно рашистів не застраховане від знищення навіть у глибокому тилу. Ми продовжуємо полювання за логістикою і технікою ворога, позбавляючи їх ресурсів для продовження агресії", - резюмували партизани.