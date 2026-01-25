"АТЕШ" знищили автомобіль військ РФ у Брянську: обладнання для фронту згоріло вщент

Партизани "АТЕШ" влаштували чергову диверсію в тилу Росії. Цього разу було знищено автомобіль і його вміст, який мав опинитися на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".
"Після заклику (АТЕШ) до активного опору, новоспечений агент нашого руху провів успішну диверсію в Брянську, знищивши автомобіль російських окупантів, що використовувався для потреб підрозділів, які діють у прикордонні", - йдеться в публікації.
Унаслідок підпалу машина окупантів вигоріла вщент разом із цінним вмістом. Агенти розповіли, що всередині автомобіля було дороге обладнання та спорядження, яке мало відправитися на передову.
"Ця операція в Брянську вкотре доводить: військове майно рашистів не застраховане від знищення навіть у глибокому тилу. Ми продовжуємо полювання за логістикою і технікою ворога, позбавляючи їх ресурсів для продовження агресії", - резюмували партизани.
Нагадаємо, 18 січня стало відомо, що агент партизанського руху "АТЕШ" успішно провів диверсію в промисловій зоні Володарського району Брянської області. Він вивів з ладу електропідстанцію, яка забезпечувала енергією станцію "Полпінська", через яку йдуть ешелони з боєприпасами і технікою на фронт.
Також ми писали, що 21 січня агенти провели успішну диверсію на залізниці в Бєлгородській області, зупинивши перекидання боєприпасів, пального та лігістичних вантажів для окупантів у бік Харківської області.
Зазначимо, що "АТЕШ" проводить дуже різні операції. Зокрема, 16 січня стало відомо, що партизани провели розвідку штабу 2-ї армії, яка керує штурмом Покровська.