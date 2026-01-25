"АТЕШ" уничтожили автомобиль войск РФ в Брянске: оборудование для фронта сгорело дотла

"После призыва (АТЕШ) к активному сопротивлению, новоиспечённый агент нашего движения провел успешную диверсию в Брянске, уничтожив автомобиль российских оккупантов, который использовался для нужд подразделений, действующих в приграничье", - говорится в публикации.

В результате поджога машина оккупантов выгорела дотла вместе с ценным содержимым. Агенты рассказали, что внутри автомобиля было дорогостоящее оборудование и снаряжением которое должно было отправиться на передовую.

"Эта операция в Брянске в очередной раз доказывает: военное имущество рашистов не застраховано от уничтожения даже в глубоком тылу. Мы продолжаем охоту за логистикой и техникой врага, лишая их ресурсов для продолжения агрессии", - резюмировали партизаны.