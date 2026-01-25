RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"АТЕШ" уничтожили автомобиль войск РФ в Брянске: оборудование для фронта сгорело дотла

Фото: россияне использовали авто для нужд подразделений, действующих в приграничье (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Партизаны "АТЕШ" устроили очередную диверсию в тылу России. На этот раз был уничтожен автомобиль и его содержимое, которое должно было оказаться на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

"После призыва (АТЕШ) к активному сопротивлению, новоиспечённый агент нашего движения провел успешную диверсию в Брянске, уничтожив автомобиль российских оккупантов, который использовался для нужд подразделений, действующих в приграничье", - говорится в публикации.

В результате поджога машина оккупантов выгорела дотла вместе с ценным содержимым. Агенты рассказали, что внутри автомобиля было дорогостоящее оборудование и снаряжением которое должно было отправиться на передовую.

 

"Эта операция в Брянске в очередной раз доказывает: военное имущество рашистов не застраховано от уничтожения даже в глубоком тылу. Мы продолжаем охоту за логистикой и техникой врага, лишая их ресурсов для продолжения агрессии", - резюмировали партизаны.

Другие диверсии "АТЕШ"

Напомним, 18 января стало известно, что агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района Брянской области. Он вывел из строя электроподстанцию, которая обеспечивала энергией станцию "Полпинская", по которой идут эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт.

Также мы писали, что 21 января агенты провели успешную диверсию на железной дороге в Белгородской области, остановив переброску боеприпасов, горючего и лигистического грузов для оккупантов в сторону Харьковской области.

Отметим, что "АТЕШ" проводит очень разные операции. В частности, 16 января стало известно, что партизаны провели разведку штаба 2-й армии, руководящей штурмом Покровска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБрянская областьПожарВойна в Украине