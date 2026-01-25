"АТЕШ" уничтожили автомобиль войск РФ в Брянске: оборудование для фронта сгорело дотла

Партизаны "АТЕШ" устроили очередную диверсию в тылу России. На этот раз был уничтожен автомобиль и его содержимое, которое должно было оказаться на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".
"После призыва (АТЕШ) к активному сопротивлению, новоиспечённый агент нашего движения провел успешную диверсию в Брянске, уничтожив автомобиль российских оккупантов, который использовался для нужд подразделений, действующих в приграничье", - говорится в публикации.
В результате поджога машина оккупантов выгорела дотла вместе с ценным содержимым. Агенты рассказали, что внутри автомобиля было дорогостоящее оборудование и снаряжением которое должно было отправиться на передовую.
"Эта операция в Брянске в очередной раз доказывает: военное имущество рашистов не застраховано от уничтожения даже в глубоком тылу. Мы продолжаем охоту за логистикой и техникой врага, лишая их ресурсов для продолжения агрессии", - резюмировали партизаны.
Напомним, 18 января стало известно, что агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района Брянской области. Он вывел из строя электроподстанцию, которая обеспечивала энергией станцию "Полпинская", по которой идут эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт.
Также мы писали, что 21 января агенты провели успешную диверсию на железной дороге в Белгородской области, остановив переброску боеприпасов, горючего и лигистического грузов для оккупантов в сторону Харьковской области.
Отметим, что "АТЕШ" проводит очень разные операции. В частности, 16 января стало известно, что партизаны провели разведку штаба 2-й армии, руководящей штурмом Покровска.