Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"АТЕШ" вивели з ладу залізничний вузол під Луганськом: армія РФ на двох напрямках без постачання

06:47 26.03.2026 Чт
2 хв
Ворог довго не зможе відновити постачання залізницею
aimg Едуард Ткач
Фото: через вузол ішли ешелони з боєприпасами, агрегатами для бронетехніки та запасами ПММ (Getty Images)

Партизани "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію під тимчасово окупованим Луганськом. Агенти вивели з ладу залізничний вузол, тепер частина окупантів залишилася без постачання.

"Наші агенти знищили релейну шафу на залізничному вузлі в районі Луганська. Обладнання вигоріло повністю - швидкого відновлення не буде", - ідеться в публікації.

Як пояснює "АТЕШ", ця гілка є критичною артерією постачання для угруповань армії РФ на Куп'янському та Лиманському напрямках, де зараз тривають найактивніші бої.

Через цей вузол ішли ешелони з боєприпасами, агрегатами для бронетехніки та запасами ПММ, призначеними для посилення штурмових груп на передовій.

"Виведення шафи з ладу заблокувало рух на ділянці. Ешелони не прийшли вчасно - підрозділи на передовій залишилися без планового поповнення БК і запчастин. Це прямо обмежує їхні можливості в наступі", - додали партизани.

Інші диверсії "АТЕШ"

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що партизани "АТЕШ" провели ще одну успішну диверсію в Луганській області.

Агенти знищили в Сєвєродонецьку трансформатор, який живив штаб 123-ї артилерійської бригади РФ. Унаслідок відсутності світла з ладу вийшли системи зв'язку та обладнання, і підрозділ втратив можливість координувати дії та отримувати або віддавати накази.

Також ми писали, що 22 березня стало відомо, що "АТЕШ" успішно спалило військове авто росіян, яке більше не підлягає відновленню.

Російська ФедераціяЛуганськВійна в Україні