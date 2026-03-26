"АТЕШ" вивели з ладу залізничний вузол під Луганськом: армія РФ на двох напрямках без постачання

Партизани "АТЕШ" провели чергову успішну диверсію під тимчасово окупованим Луганськом. Агенти вивели з ладу залізничний вузол, тепер частина окупантів залишилася без постачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "АТЕШ".
"Наші агенти знищили релейну шафу на залізничному вузлі в районі Луганська. Обладнання вигоріло повністю - швидкого відновлення не буде", - ідеться в публікації.
Як пояснює "АТЕШ", ця гілка є критичною артерією постачання для угруповань армії РФ на Куп'янському та Лиманському напрямках, де зараз тривають найактивніші бої.
Через цей вузол ішли ешелони з боєприпасами, агрегатами для бронетехніки та запасами ПММ, призначеними для посилення штурмових груп на передовій.
"Виведення шафи з ладу заблокувало рух на ділянці. Ешелони не прийшли вчасно - підрозділи на передовій залишилися без планового поповнення БК і запчастин. Це прямо обмежує їхні можливості в наступі", - додали партизани.
Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що партизани "АТЕШ" провели ще одну успішну диверсію в Луганській області.
Агенти знищили в Сєвєродонецьку трансформатор, який живив штаб 123-ї артилерійської бригади РФ. Унаслідок відсутності світла з ладу вийшли системи зв'язку та обладнання, і підрозділ втратив можливість координувати дії та отримувати або віддавати накази.
