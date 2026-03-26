"АТЕШ" вивели з ладу залізничний вузол під Луганськом: армія РФ на двох напрямках без постачання

"Наші агенти знищили релейну шафу на залізничному вузлі в районі Луганська. Обладнання вигоріло повністю - швидкого відновлення не буде", - ідеться в публікації.

Як пояснює "АТЕШ", ця гілка є критичною артерією постачання для угруповань армії РФ на Куп'янському та Лиманському напрямках, де зараз тривають найактивніші бої.

Через цей вузол ішли ешелони з боєприпасами, агрегатами для бронетехніки та запасами ПММ, призначеними для посилення штурмових груп на передовій.

"Виведення шафи з ладу заблокувало рух на ділянці. Ешелони не прийшли вчасно - підрозділи на передовій залишилися без планового поповнення БК і запчастин. Це прямо обмежує їхні можливості в наступі", - додали партизани.