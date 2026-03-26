"АТЕШ" вывели из строя ЖД узел под Луганском: армия РФ на двух направлениях без снабжения

"Наши агенты уничтожили релейный шкаф на железнодорожном узле в районе Луганска. Оборудование выгорело полностью - быстрого восстановления не будет", - говорится в публикации.

Как поясняет "АТЕШ", данная ветка является критической артерией снабжения для группировок армии РФ на Купянском и Лиманском направлениях, где сейчас идут наиболее активные бои.

Через этот узел шли эшелоны с боеприпасами, агрегатами для бронетехники и запасами ГСМ, предназначенными для усиления штурмовых групп на передовой.

"Вывод шкафа из строя заблокировал движение на участке. Эшелоны не пришли в срок - подразделения на передовой остались без планового пополнения БК и запчастей. Это прямо ограничивает их возможности в наступлении", - добавили партизаны.