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"АТЕШ" викрив секретну радіолокаційну роту РФ у Севастополі: дані передано ЗСУ (фото)

Фото: у Криму виявлено стратегічну секретну радіолокаційну роту РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Каріна Левицька

У тимчасово окупованому Севастополі агенти руху "АТЕШ" виявили секретну радіолокаційну роту Росії, яка є ключовим елементом ешелонованої системи протиповітряної оборони на західному узбережжі Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "АТЕШ".

Агенти руху "АТЕШ" продовжують виявляти стратегічно важливі військові об'єкти окупантів у Криму.

Так, під час останнього етапу спостереження було виявлено окрему радіолокаційну роту в мікрорайоні Фіолент - ключовий елемент системи ППО, що забезпечує контроль і захист повітряного простору не тільки над Севастополем, але й над усім західним узбережжям Криму.

 

"Наш агент зумів виявити оглядову РЛС 55Ж6У "Небо" - одну з найбільш далекобійних радіолокаційних станцій, а також щоглу з антеною для радіорелейної станції", - зауважили в "АТЕШ".

Зауважимо, що цей об'єкт призначений для відстеження аеродинамічних і балістичних цілей. Тим часом щоглу росіяни використовують для передачі даних між командними пунктами, частинами, об'єктами ППО, системами управління з іншими підрозділами.

"Цей об'єкт є найважливішим елементом ешелонованої системи ППО на окупованій території та відіграє критичну роль у виявленні та координації дій проти повітряних загроз", - додали в партизани.

За їх словами, вся зібрана інформація вже передана Силам оборони України для підготовки відповідних заходів щодо нейтралізації незаконної військової присутності в українському Криму.

Зауважимо, що днями партизани розкрили, як українці з тимчасово окупованих територій України у лавах армії РФ уникають штурмів.

Крім того, цього місяця партизани "АТЕШ" вивели з ладу залізничну гілку РФ на Запорізькому напрямку.

Також агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.

Водночас партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.

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