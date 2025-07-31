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"АТЕШ" раскрыл секретную радиолокационную роту РФ в Севастополе: данные переданы ВСУ (фото)

Фото: в Крыму обнаружена стратегическая секретная радиолокационная рота РФ (t.me/atesh_ua)
Автор: Карина Левицкая

Во временно оккупированном Севастополе агенты движения "АТЕШ" обнаружили секретную радиолокационную роту России, которая является ключевым элементом эшелонированной системы противовоздушной обороны на западном побережье Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "АТЕШ".

Агенты движения "АТЕШ" продолжают выявлять стратегически важные военные объекты оккупантов в Крыму.

Так, во время последнего этапа наблюдения была обнаружена отдельная радиолокационная рота в микрорайоне Фиолент - ключевой элемент системы ПВО, обеспечивающий контроль и защиту воздушного пространства не только над Севастополем, но и над всем западным побережьем Крыма.

 

"Наш агент сумел обнаружить обзорную РЛС 55Ж6У "Небо" - одну из самых дальнобойных радиолокационных станций, а также мачту с антенной для радиорелейной станции", - отметили в "АТЕШ".

Заметим, что этот объект предназначен для отслеживания аэродинамических и баллистических целей. Между тем мачту россияне используют для передачи данных между командными пунктами, частями, объектами ПВО, системами управления с другими подразделениями.

"Этот объект является важнейшим элементом эшелонированной системы ПВО на оккупированной территории и играет критическую роль в выявлении и координации действий против воздушных угроз", - добавили в партизаны.

По их словам, вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины для подготовки соответствующих мер по нейтрализации незаконного военного присутствия в украинском Крыму.

Заметим, что на днях партизаны раскрыли, как украинцы с временно оккупированных территорий Украины в рядах армии РФ избегают штурмов.

Кроме того, в этом месяце партизаны "АТЕШ" вывели из строя железнодорожную ветку РФ на Запорожском направлении.

Также агенты движения провели разведку объектов в морском порту в Таганроге.

В то же время партизаны устроили ряд диверсий на железной дороге захватчиков во временно оккупированных районах Запорожской области.

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