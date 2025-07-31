"АТЕШ" раскрыл секретную радиолокационную роту РФ в Севастополе: данные переданы ВСУ (фото)

Агенты движения "АТЕШ" продолжают выявлять стратегически важные военные объекты оккупантов в Крыму.

Так, во время последнего этапа наблюдения была обнаружена отдельная радиолокационная рота в микрорайоне Фиолент - ключевой элемент системы ПВО, обеспечивающий контроль и защиту воздушного пространства не только над Севастополем, но и над всем западным побережьем Крыма.

"Наш агент сумел обнаружить обзорную РЛС 55Ж6У "Небо" - одну из самых дальнобойных радиолокационных станций, а также мачту с антенной для радиорелейной станции", - отметили в "АТЕШ".

Заметим, что этот объект предназначен для отслеживания аэродинамических и баллистических целей. Между тем мачту россияне используют для передачи данных между командными пунктами, частями, объектами ПВО, системами управления с другими подразделениями.

"Этот объект является важнейшим элементом эшелонированной системы ПВО на оккупированной территории и играет критическую роль в выявлении и координации действий против воздушных угроз", - добавили в партизаны.

По их словам, вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины для подготовки соответствующих мер по нейтрализации незаконного военного присутствия в украинском Крыму.