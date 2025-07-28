Партизани розкрили, як українці з ТОТ у лавах армії РФ уникають штурмів
У тимчасово окупованій Херсонській області мобілізовані до лав РФ українці калічать себе, щоб уникнути участі в штурмах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".
Як розповів агент, який діє у складі Дніпровської флотилії російських військ, наприкінці червня один з примусово мобілізованих мешканців Херсонщини навмисно поранив іншого військовослужбовця - також українця, призваного з окупованої території.
Такі дії є способом уникнути участі у штурмах позицій Сил оборони України.
"Окупанти змушують місцевих виконувати бойові накази, але навіть під дулами автоматів люди знаходять спосіб уникнути фронту. Такі інциденти перестали бути поодинокими і вже перетворилися на систему", - повідомили партизани.
У русі "АТЕШ" наголосили, що підтримують будь-які форми саботажу, які дозволяють зберегти життя українців.
"Якщо ви служите в армії РФ, стріляйте собі в ногу, ламайте техніку, симулюйте хворобу. Так ви врятуєте собі життя та допоможете Україні", - йдеться у зверненні.
Ситуація у Херсонській області
У період з початку жовтня до листопада 2022 року Збройні Сили України здійснили потужний контрнаступ на Херсонському напрямку. За цей період українські війська звільнили понад 60 населених пунктів на правому березі Дніпра (загалом приблизно 1381 квадратних кілометрів)
9 листопада 2022 року лише за один день були звільнені 12 населених пунктів, серед яких Дудчани, П’ятихатки, Борозенське, Безмежне та Калинівське.
11 листопада українські війська вступили до міста Херсон після того, як російські окупанти відступили на лівий берег, підірвавши Антонівський міст на світанку того ж дня.
Водночас російські війська не полишають спроб знову захопити правобережжя Херсонської області, штурмуючи позиції українських військ.
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