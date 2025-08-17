"АТЕШ" вдарив по логістиці РФ на Луганщині: зірвано військові перевезення

За даними організації, агентам вдалося вивести з ладу релейний шаф на одному з відрізків залізниці.

Ця ділянка активно використовується армією РФ для перевезення техніки, боєприпасів, особового складу та пального з Ростовської області на північ Луганщини.

Фото: АТЕШ порушили логістику російських окупантів на Луганщині (t.me/atesh_ua)

Внаслідок операції було порушено рух поїздів, що спричинило перебої з доставкою військових вантажів і паливно-мастильних матеріалів.

У "АТЕШ" зазначають, що це створює серйозні проблеми для забезпечення російських угруповань на лінії фронту та ускладнює підготовку нових атак.