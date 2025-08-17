"АТЕШ" вдарив по логістиці РФ на Луганщині: зірвано військові перевезення

Рух опору "АТЕШ" повідомив про нову диверсію проти російських військ на тимчасово окупованій території Луганщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".
За даними організації, агентам вдалося вивести з ладу релейний шаф на одному з відрізків залізниці.
Ця ділянка активно використовується армією РФ для перевезення техніки, боєприпасів, особового складу та пального з Ростовської області на північ Луганщини.
Внаслідок операції було порушено рух поїздів, що спричинило перебої з доставкою військових вантажів і паливно-мастильних матеріалів.
У "АТЕШ" зазначають, що це створює серйозні проблеми для забезпечення російських угруповань на лінії фронту та ускладнює підготовку нових атак.
Нагадаємо, партизани "АТЕШ" провели розвідку будівлі Управління ФСБ РФ у Ростовській області.
Також агенти руху провели розвідку об'єктів у морському порті в Таганрозі.
Крім того, партизани влаштували низку диверсій на залізниці загарбників у тимчасово окупованих районах Запорізькій області.