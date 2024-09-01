Партизани розвідали управління ФСБ РФ у Ростовській області (фото)

Фото: управління ФСБ РФ по Ростовській області в Таганрозі (t.me/atesh_ua)

Партизани розвідали будівлю та прилеглу територію управління ФСБ РФ по Ростовській області. Воно знаходиться в Таганрозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент "АТЕШ" під час проведення розвідувальних дій у Таганрозі зібрав важливу інформацію щодо управління ФСБ", - йдеться у повідомленні. Як зізнаються партизани, співробітники ФСБ РФ не раз намагалися влізти в їхню роботу, створюючи їх фейкові канали. "У спробах обдурити нас пишуть у личку всім кураторам, а коли ми "розкушуємо" їх, починаються погрози", - кажуть в "АТЕШ".