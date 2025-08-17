RU

Война в Украине

"АТЭШ" ударил по логистике РФ на Луганщине: сорваны военные перевозки

Фото: АТЕШ нарушили логистику российских оккупантов на Луганщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Движение сопротивления "АТЕШ" сообщило о новой диверсии против российских войск на временно оккупированной территории Луганщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Атеш".

По данным организации, агентам удалось вывести из строя релейный шкаф на одном из отрезков железной дороги.

Этот участок активно используется армией РФ для перевозки техники, боеприпасов, личного состава и горючего из Ростовской области на север Луганщины.

 
Фото: АТЕШ нарушили логистику российских оккупантов на Луганщине (t.me/atesh_ua)

В результате операции было нарушено движение поездов, что повлекло перебои с доставкой военных грузов и горюче-смазочных материалов.

В "АТЕШ" отмечают, что это создает серьезные проблемы для обеспечения российских группировок на линии фронта и затрудняет подготовку новых атак.

