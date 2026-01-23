"АТЕШ" розвідав ключовий вузол управління Чорноморського флоту РФ у Новоросійську

Йдеться про 37-й окремий вузол спеціального зв’язку (військова частина 09920), який забезпечує передавання найважливіших команд із Москви та координацію дій флоту з іншими родами військ. Саме цей об’єкт фактично виконує роль центральної системи управління Чорноморського флоту РФ.

Агенти "АТЕШ" протягом тривалого часу ведуть приховане спостереження за роботою вузла та зафіксували прибуття до нього високопосадовців із Москви. Імовірно, йдеться про інспекцію.

За наявною інформацією, керівництво Генштабу РФ невдоволене діями чинного командувача Чорноморського флоту адмірала Пінчука, а подібні візити часто передують кадровим змінам на найвищому рівні, зазначають у русі.

Під час розвідки зафіксовано суттєве посилення захисту об’єкта. Зокрема, навколо вузла спецзв’язку з’явилися додаткові системи радіоелектронної боротьби, комплекси протиповітряної оборони ближнього радіуса дії, нові інженерні загородження, а також збільшено чисельність охорони.

Крім того, спостерігається активний рух персоналу: переміщення ключових спеціалістів, заміна керівництва вузла, прибуття ремонтних бригад спецзв’язку та цивільних фахівців із криптографічного обладнання.

В "АТЕШ" наголошують, що в разі виведення цього об’єкта з ладу Чорноморський флот втратить стабільний зв’язок із Москвою та можливість централізованого управління, перетворившись на розрізнені підрозділи.

"Уся зібрана інформація вже передана Силам оборони України для подальшого планування дій", - інформують агенти руху.