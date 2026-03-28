ua en ru
Сб, 28 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"АТЕШ" розвідав ключовий танковий завод РФ у Нижньому Тагілі

10:01 28.03.2026 Сб
2 хв
Інформацію про маршрути, цехи та охорону заводу вже передали ЗСУ
aimg Марія Науменко
"АТЕШ" розвідав ключовий танковий завод РФ у Нижньому Тагілі

Рух "АТЕШ" заявив, що його агенти провели розвідку підприємства "Уралвагонзавод" у російському місті Нижній Тагіл, яке є одним із ключових виробників бронетехніки для армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партизанського руху в Telegram.

За даними"АТЕШ", саме на цьому підприємстві збирають танки Т-90М "Прорив", Т-72Б3М, бойові машини підтримки танків БМПТ "Термінатор", а також важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепьок".

У русі зазначили, що після початку повномасштабної війни завод перевели на цілодобовий режим роботи, а частину цивільного виробництва скоротили на користь виконання оборонних замовлень. За наведеними "АТЕШ" даними, підприємство виготовляє до 250 нових танків на рік, а обсяги ремонту і модернізації бронетехніки зросли у 3,6 раза.

Також, як стверджують партизани, на території заводу зафіксували підвищену активність. Зокрема, йдеться про цілодобовий рух вантажного транспорту, збільшення кількості залізничних перевезень із технікою та комплектуючими, а також посилення військової охорони.

"Путінський режим перетворив цивільне підприємство на повноцінний військовий об'єкт - будь-якою ціною намагаючись компенсувати колосальні втрати бронетехніки на фронті", - наголосили в "АТЕШ".

Партизани заявили, що всю зібрану розвідувальну інформацію про виробничий цикл, логістичні маршрути та систему охорони вже передали Силам оборони України.

Нагадаємо, нещодавно українські дрони уразили ще один важливий російський об’єкт - Кірішський НПЗ у Ленінградській області. За уточненою інформацією, там було пошкоджено установки первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 та ЕЛОУ-АВТ-6, а також об’єкти з виробництва нафтових бітумів, установки гідроочистки та газофракціонування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна Російська Федерація партизаны
Новини
Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
