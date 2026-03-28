"АТЭШ" разведал ключевой танковый завод РФ в Нижнем Тагиле

10:01 28.03.2026 Сб
Информацию о маршрутах, цехах и охране завода уже передали ВСУ
aimg Мария Науменко
Фото: "АТЕШ" разведал главный танковый завод России ("АТЕШ")

Движение "АТЕШ" заявило, что его агенты провели разведку предприятия "Уралвагонзавод" в российском городе Нижний Тагил, которое является одним из ключевых производителей бронетехники для армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партизанского движения в Telegram.

По данным "АТЕШ", именно на этом предприятии собирают танки Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М, боевые машины поддержки танков БМПТ "Терминатор", а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепёк".

В движении отметили, что после начала полномасштабной войны завод перевели на круглосуточный режим работы, а часть гражданского производства сократили в пользу выполнения оборонных заказов. По приведенным "АТЕШ" данным, предприятие производит до 250 новых танков в год, а объемы ремонта и модернизации бронетехники выросли в 3,6 раза.

Также, как утверждают партизаны, на территории завода зафиксировали повышенную активность. В частности, речь идет о круглосуточном движении грузового транспорта, увеличении количества железнодорожных перевозок с техникой и комплектующими, а также усилении военной охраны.

"Путинский режим превратил гражданское предприятие в полноценный военный объект - любой ценой пытаясь компенсировать колоссальные потери бронетехники на фронте", - подчеркнули в "АТЕШ".

Партизаны заявили, что всю собранную разведывательную информацию о производственном цикле, логистических маршрутах и системе охраны уже передали Силам обороны Украины.

Напомним, недавно украинские дроны поразили еще один важный российский объект - Киришский НПЗ в Ленинградской области. По уточненной информации, там были повреждены установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6, а также объекты по производству нефтяных битумов, установки гидроочистки и газофракционирования.

Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
